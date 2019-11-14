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Ercan yolcusu uçakta hayatını kaybetti

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Ercan yolcusu uçakta hayatını kaybetti
Ercan yolcusu uçakta hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen- Ercan seferini yapan uçakta yolcu olarak bulunan Rahmi Duran Ersuz, uçakta hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.30 sıralarında, İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan seferini yapan uçakta yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Rahmi Duran Ersuz, uçağın Ercan Havaalanına iniş yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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