Ercan Yolunda Kaza: 2 Ağır Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 01.00 sıralarına Ercan Havaliman-Yonca Kavşağı yolu 2-3 km boyunca JS 620 plakalı salon aracı gidiş yönüne göre soldan ikinci şerit içerisinde aşırı süratli bir şekilde kuzey istikametine doğru kullanan Kalavaç’ta sakin İbrahim YAKUPOĞLULARI (E-30) seyretmekte olduğu yolun 2-3 kmlerine, geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulduktan sonra yolun solundan çıkıp toprak sete çarptıktan sonra takla attıktan sonra kontrolsüz bir şekilde sürüklenerek tekrar yola giriş yapıp soldan birinci şerit içerisinde araç sol yan kısım üzerinde önü Kuzey doğu istikametine bakar şekilde durmuştur.

Kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan araç sürücüsü İbrahim YAKUPOĞLULARI ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kalavaç’ta sakin Salih ÇELİK (E-25) ambulans ile kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tedavilerine müteakip araç sürücüsü Ortopedi Servisi’ne kaldırılmış, yolcu Salih ÇELİK’in de durumunun da ağır olması nedeni ile Girne Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmiştir.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.