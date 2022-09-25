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Ercan-Yonca Kavşağı arasında kaza...

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Ercan-Yonca Kavşağı arasında kaza...
Ercan-Yonca Kavşağı arasında kaza...

Polisin kaza ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Saat 18:30 sıralarında, Ercan - Yonca Kavşağı arasında, Aydın EKER (E-38), yönetimindeki DR 534 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atmıştır. 

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  

Soruşturma devam etmektedir.

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