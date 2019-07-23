“Ercan’a acil iniş yapan THY uçağının direkt uçuşunu engellediler”

İstanbul-Amman seferini gerçekleştirirken uçaktaki bir yolcunun rahatsızlanması sebebiyle Ercan Havaalanı’na acil iniş yapmak zorunda kalan THY uçağının, Ercan’dan kalkarak Amman’a doğrudan uçuş gerçekleştirmesine izin verilmediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Türk Hava Yolları’nın, Airbus A321 tipi uçağıyla THY6YT sefer sayılı İstanbul-Amman (Ürdün) seferini gerçekleştirdiği sırada bir yolcusunun rahatsızlanması sebebiyle Kıbrıs adasının kuzeydoğusunda “Apostolos Andreas” burnu üzerindeyken acil iniş izni istediğini, Rum Sivil Havacılık biriminin uçağı Larnaka Havaalanı’na yönlendirmesine karşın Ercan kontrol kulesinin araya girerek uçağın Ercan Havaalanı’na iniş yapmasının sağlandığını yazdı.

Gazete, sabah 03.30 sularında gerçekleşen olay sonrasında ciddi sağlık sorunu yaşayan yolcunun Ercan Havaalanı’nda teslim alındığını, ardından uçak pilotunun ise Ercan’dan Amman’a direkt uçuş rotası deklere ettiğini belirterek bunun üzerine Rum Hava Trafik Kontrol biriminin, Rum hükümet yetkililerinin onayıyla, direkt uçuşun gerçekleşmemesi adına bölge ülkeler ve Ürdün makamlarıyla temasa geçtiğini aktardı.

Rum makamların, doğrudan uçuşun gerçekleştirilmesinin engellenmesi girişimlerinin başarılı olduğu ve özellikle Ürdün makamlarının Ercan’dan doğrudan uçuşu kabul etmediklerini yazan gazete, bunun üzerine THY uçağının bir buçuk saat sonra Antalya’ya hareket ettiğini, Antalya Havaalanı’nın üstünde 22 bin feet yükseklikte tur atmasının ardından Antalya’ya inmiş gibi yeniden uçuş rotası çıkardığını öne sürdü.

Habere göre uçak, sözde “Lefkoşa hava sahası” ve İsrail hava sahasından geçerek sabah 07.30’da Amman’a iniş gerçekleştirebildi.