  • BIST 3.162,54
  • Altın 993.889
  • Dolar 18.1963
  • Euro 18.2309
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Ercan’a inen uçak sayısı geçen yıla göre yüzde 220 arttı

» »
Ercan Havalimanı’na bu haziranda iniş yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220 arttı. Aynı dönemde Ercan’ı kullanan toplam yolcu sayısındaki artış ise yüzde 390’ı aştı.
Ercan’a inen uçak sayısı geçen yıla göre yüzde 220 arttı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’na bin 57 uçak iniş yaptı. Aynı tarihler arasında bin 51 uçağın kalkış yaptığı Ercan Havalimanı’na yapılan toplam iniş ve kalkış 2 bin 108’i buldu. Bu rakam Haziran 2021’de 658 olarak gerçekleşmişti. Böylece Ercan Havaalanı’ndan iniş ve kalkışların toplamı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220,36 artmış oldu.

Yine yapılan açıklamaya göre, haziran ayında Ercan Havaalanı’nda gelen yolcu sayısı 132 bin 800, giden yolcu sayısı 145 bin 79 oldu. Bu süreçte Ercan’ı kullanan yolcu sayısı 277 bin 879’a ulaşırken, geçen yılın aynı ayına göre havaalanını kullanan yolcu sayısında yüzde 391,07 artış yaşanmış oldu.

Yapılan açıklamaya göre, haziranda, gelen ve giden toplam kargo ağırlığında da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,06 artış görüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürcafer: Anlaşılan ile Uygulamaya Giren Tüzük Aynı Değil01 Eylül 2022 Perşembe 14:51
  • Amcaoğlu ,KKTC’deki akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı01 Eylül 2022 Perşembe 14:45
  • Töre: "Siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar"01 Eylül 2022 Perşembe 14:34
  • Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ek Bütünleme Sınavı Duyurusu01 Eylül 2022 Perşembe 14:18
  • CTP Kadın Örgütü, Guterres’e iletilmek üzere yazdığı mektubu BM Temsilcisi’ne teslim etti01 Eylül 2022 Perşembe 14:11
  • Sahte Belgeyle Ülkeden Çıkmaya Çalışırken Yakalandı01 Eylül 2022 Perşembe 14:09
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı01 Eylül 2022 Perşembe 14:06
  • Hellim üretimi için tanınan süre uzatıldı01 Eylül 2022 Perşembe 11:12
  • 98 ve 95 oktan benzin fiyatında indirim yapıldı01 Eylül 2022 Perşembe 10:33
  • Orman Dairesi, bugünden itibaren piknik alanlarında ateş yasağının kalktığını duyurdu01 Eylül 2022 Perşembe 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti