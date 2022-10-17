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Ercan'da Bazı Uçuşlar İptal Edildi

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Kötü hava koşulları nedeniyle Ercan Havalimanı'nda bugün bir çok uçuş etkilendi.
Ercan'da Bazı Uçuşlar İptal Edildi

Ercan - İstanbul arasındaki üç uçuş ertelenirken, üç uçuşta gecikmeli indi. 

Türkiye’de bulunan yolculara uçuş iptal işlemleri yapılacağı bilgisi iletildi.

Yolculara, akşam saatlerinde havanın düzelmesi durumunda bazı uçuşların tekrar yapılabileceği ancak net bir cevap verilemediği bildirildi.

Dileyen yolculara bir sonraki gün için uçuş rezervasyonları yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Meteroloji Dairesi'ne göre yağışlı havanın saat 18:00'e kadar sürmesi bekleniyor.

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