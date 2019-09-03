Ercan'da bir saatlik uyarı grevi

Dev-İş Federasyonuna bağlı Petrol-İş, örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd’de bugün bir saatlik uyarı grevi yapacak.

Toplu iş sözleşmesine aykırı şekilde taşeron işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle saat 11- 12 saatleri arasında yapılacak grev Kıbrıs Türk Petrolleri Tesislerinde ve Ercan Havaalanı’nda gerçekleştirilecek.

Dev – İş’in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Bilindiği üzere Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.’de örgütlü sendika DEV-İŞ Federasyonuna bağlı Petrol-İş Sendikasıdır. Belli bir süredir işveren aramızda imzaladığımız ve halen yürürlükte olan TİS’e aykırı olarak taşeron marifeti ile işçi çalıştırma çabasındadır. Tüm uyarılarımıza rağmen işveren bu tutumunda ısrar etmekle kalmayıp dün itibarı ile bu tutumunu fiili olarak hayata geçirmiştir.

Sendikanın yapmış olduğu yazılı ve sözlü tüm uyarılara rağmen işveren tutumunda ısrar ederek sendikaya grevden başka bir çare bırakmamıştır.

Bugün itibarı ile uyarının son safhası olan uyarı grevi saat 11.00 – 12.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Petrolleri Tesislerinde ve Ercan Hava Limanında gerçekleştirecektir.

İşverenin tutumunun değişmemesi halinde ise süresiz grev gündeme gelecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.