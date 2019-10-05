Ercan’da bir yolcunun bavulunda 22 kg uyuşturucu bulundu

Ercan Havalimanı’ndaki bir yolcunun bavulunda 22 kilogram ve Paşaköy’de bir evde 7 gram uyuşturucu madde bulundu; iki kişi tutuklandı.

Ercan Havalimanı’ndaki bir yolcunun bavulunda 22 kilogram ve Paşaköy’de bir evde 7 gram uyuşturucu madde bulundu; iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Ercan’da bugün 02.15’te KKTC’ye girişi yapan I.Y’nin (E-51) valizinde gümrük memurlarının yaptığı aramada, yaklaşık 20 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.