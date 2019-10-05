  • BIST 103.464
  • Altın 275,465
  • Dolar 5,6906
  • Euro 6,2504
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ercan’da bir yolcunun bavulunda 22 kg uyuşturucu bulundu

» »
Ercan Havalimanı’ndaki bir yolcunun bavulunda 22 kilogram ve Paşaköy’de bir evde 7 gram uyuşturucu madde bulundu; iki kişi tutuklandı.
Ercan’da bir yolcunun bavulunda 22 kg uyuşturucu bulundu

Ercan Havalimanı’ndaki bir yolcunun bavulunda 22 kilogram ve Paşaköy’de bir evde 7 gram uyuşturucu madde bulundu; iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Ercan’da bugün 02.15’te KKTC’ye girişi yapan I.Y’nin (E-51) valizinde gümrük memurlarının yaptığı aramada, yaklaşık 20 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: “Rumlar uzlaşı yönünde atım atacağına dün akşam Yavuz gemisine yönelik uluslararası tutuklama emri tehdidi yaptı”04 Ekim 2019 Cuma 17:37
  • Gürcafer: “Kayıtsız müteahhide de, sol direksiyon araca da müsade etmeyiz”04 Ekim 2019 Cuma 17:32
  • Haftasonu hava nasıl olacak?04 Ekim 2019 Cuma 17:29
  • Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı04 Ekim 2019 Cuma 17:13
  • Tarım Dairesi gıda analiz sonuçlarını açıkladı04 Ekim 2019 Cuma 17:09
  • Tohumluk arpa buğday satışı devam ediyor04 Ekim 2019 Cuma 17:07
  • KTÖS ve KTOEÖS, İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı’nı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun işleyişine müdahale etmekle suçladı04 Ekim 2019 Cuma 16:52
  • YDP heyeti DP’yi ziyaret etti04 Ekim 2019 Cuma 16:49
  • UBP Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Candan AKPA'ya katıldı04 Ekim 2019 Cuma 16:48
  • Sol Hareket: “Yeni müzakere süreci başlamadan berhava edilmek isteniyor”04 Ekim 2019 Cuma 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti