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Ercan'da bu kez de kuleyi unuttular!

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Meteoroloji Mühendisleri Odası, 20 Temmuz’da açılacak Yeni Ercan Havalimanı’ndaki ilk ve sonrasındaki uçuşlar için can güvenliğinden endişeli olduklarını açıkladı, uçuş güvenliğini riske atmayı gerektirecek hiçbir mazereti kabul etmediklerini duyurdu.
Ercan'da bu kez de kuleyi unuttular!

Meteoroloji Mühendisleri Odası, 20 Temmuz’da açılacak Yeni Ercan Havalimanı’ndaki ilk ve sonrasındaki uçuşlar için can güvenliğinden endişeli olduklarını açıkladı, uçuş güvenliğini riske atmayı gerektirecek hiçbir mazereti kabul etmediklerini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni pistte Meteoroloji Kulesi’nin de unutulduğunu ifade ederek, her pist için olmazsa olmaz olan ve hayati önem taşıyan pist görüş mesafesi (RVR) ve bulut taban yüksekliği ölçümü yapan aletlerin de yeni pist başlarına kurulmadığını dile getirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, bu durumun özellikle gece uçuşlarında sis, pus, yağışlı havalarda uçağın inip kalkamaması ve her uçuş için Sivil Havacılık tarafından notam yayınlanması anlamına geldiği ifade edildi.

Meteoroloji Mühendisleri Odası, teknik eksiklikler tamamlanmadan yeni Ercan Havalimanı’nın açılacak olmasından son derece rahatsız ve endişeli olduklarını belirtti.

Yazılı açıklama şöyle: Öncelikle belirtmek isteriz ki; Meteoroloji Mühendisleri Odası olarak ülkemize modern, çağdaş ve günümüz koşullarına uygun, ihtiyacı karşılayabilecek yeni bir havalimanı kazandırılmasından son derece mutluyuz. 

Yaklaşık 10 yıldır yapımı devam eden ve bir türlü tamamlanamayan yeni havalimanı ile ilgili sürecin başından beri takipçisi olmakla birlikte süreçle ilgili edinebildiğimiz bilgiler sınırlıdır. 

Gelinen son aşamada 20 Temmuz 2023 tarihinde açılacağı duyurulan yeni havalimanı ile ilgili konunun uzmanları olarak yaptığımız tespitleri yetkililer ve halk ile paylaşmak ve teknik eksiklikler nedeni ile oluşması muhtemel olan kaza – kırım hususlarında uyarıda bulunmak durumundayız. 

Uluslararası Sivil Havacılık (ICAO) standartlarına uygun meteorolojik alet ve cihazlar ve bu cihazları kullanarak 7 gün 24 saat meteorolojik gözlem ve meydan hava tahmini yapan meteoroloji personelinin bulunması gereken “Meteoroloji Kulesi” ne yazık ki yeni havalimanı yapılırken UNUTULMUŞTUR. Her pist için olmazsa olmaz olan ve hayati önem taşıyan pist görüş mesafesi (RVR) ve bulut taban yüksekliği ölçümü yapan aletler yeni pist başlarına kurulmamıştır. Bu da özellikle gece uçuşlarında sis, pus, yağış vb. hadise durumlarında uçağın inip kalkamaması ve her uçuş için Sivil Havacılık tarafından notam yayınlanması demektir. 

ICAO standartlarına uygun Otomatik Gözlem Sistemi olmamasından dolayı, mevcut pist ve yeni pistin kod farkından kaynaklanan altimetrik basınç farklılıkları uçağın iniş ve kalkışı esnasında çok büyük hayati riskler oluşturmaktadır. 

En başta da belirttiğimiz gibi Meteoroloji Mühendisleri Odası olarak yeni havalimanının ülkemize kazandırılmasından dolayı mutluluk duymakla birlikte, yukarıda bahsi geçen teknik eksiklikler tamamlanmadan açılacak olmasından, Meteoroloji Dairesi Meydan Meteoroloji İstasyonu personelinin de belirttiği gibi son derece rahatsız ve endişeliyiz. 

Mevcut durumda gözlemcinin görüş alanı dışında kalan ve RVR cihazı olmayan, sadece deprem, savaş vb. acil durumlar için GEÇİCİ olarak kullanılabilen mobil meteoroloji istasyonları ile çalışacak bir pist için uçuş güvenliğinden bahsetmek mümkün değildir. 

20 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan ilk uçuş ve sonrasındaki uçuşlar için can güvenliğinden endişeli olduğumuzu ve uçuş güvenliğini riske atmayı gerektirecek hiçbir mazareti kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. 

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