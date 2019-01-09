Ercan'da dedektör köpekten kurtulamadı

08.01.2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’ndan KKTC'ye giriş yapan M.B.(E-22)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu içerdiğine inanılan üç adet hap ve uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
FOTO: ARŞİV
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