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Ercan'da E-Gümrük Uygulaması Pazartesi Başlıyor

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E-Gümrük hizmetinde pilot uygulama Pazartesi Ercan Havaalanı’nda başlıyor.
Ercan'da E-Gümrük Uygulaması Pazartesi Başlıyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin, imzalanan protokoller kapsamında finans, teknik, bilgi ve tecrübe desteği sağladığı, KKTC kamu kurumlarında dijital hizmetlere geçilmesinde önemli bir adım daha atılarak, e-Gümrük hizmetinde pilot uygulamaya geçiliyor.

14 Haziran’da Ercan Havaalanı’nda e-Gümrük pilot uygulaması başlıyor. Bu yöndeki her türlü eğitim çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT tarafından tamamlandı, sistem uygulamaya hazır hale getirildi.

Ercan Havaalanı’nda KKTC Gümrük Bilgi Sistem Altyapısını yerinde tespit eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile TÜRKSAT görevlileri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, Gümrük Dairesi Müdür Muavini Cemal Gürsel Beyazbayram ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Gümrük Müşaviri Eyüp Gönültaş’ın katıldığı toplantıda uygulamada gelinen son aşamayla ilgili sunum yaptı.

Maliye Bakanlığı’nda yer alan sunumda, e-Gümrük projesinin nasıl başladığı, ne aşamaya geldiği, bundan sonra ne olacağı ve uygulamanın KKTC’ye sağlayacağı faydalar aktarıldı, e-Gümrük uygulamasıyla ilgili sorular yanıtlandı.

KKTC’deki altyapı projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın 11 Şubat 2021’deki KKTC ziyareti sırasında, Türkiye Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile dönemin KKTC Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener tarafından, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı Arasında e-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

 

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