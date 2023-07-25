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Ercan’da elektrik arızasından 20 uçak, yaklaşık 3 bin yolcu etkilendi

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Yeni Ercan Havaalanı’nın elektrik sisteminde bu sabah meydana gelen arızaya bağlı olarak yaşanan elektrik kesintisinden 20 uçak, yaklaşık 3 bin de yolcu etkilendi. Uçuşların saat 11.30 itibarıyla normale döndüğü bildirildi.
Ercan’da elektrik arızasından 20 uçak, yaklaşık 3 bin yolcu etkilendi

Yeni Ercan Havaalanı’nın elektrik sisteminde bu sabah meydana gelen arızaya bağlı olarak yaşanan elektrik kesintisinden 20 uçak, yaklaşık 3 bin de yolcu etkilendi.

Uçuşların saat 11.30 itibarıyla normale döndüğü bildirildi.

Havaalanındaki hizmetler yaklaşık 4-5 saat aksarken, bazı yolcular Ercan’daki durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

-Sofi 

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği bilgiye göre, sabah saatlerinde elektrik sisteminde oluşan arıza nedeniyle Ercan’daki bazı bölümlerde elektrik kesintisi oldu, körükler, bagaj bantları ve x-ray gibi cihazlar çalışmadı, iniş ve kalkışlarda rötar oldu.

Sofi, bu durumdan 20 uçağın, yaklaşık 3 bin de yolcunun etkilendiğini söyledi.

11’i Ercan’dan gidiş, 9’u da Ercan’a geliş olan seferlerin 6’sının Türk Hava Yolları’na, 12’sinin de Pegasus Hava Yolları’na ait olduğunu belirten Sofi, uçuşların aksamasından 2 de özel uçağın etkilendiğini ifade etti.

Sofi, 11.30 itibarıyla Ercan’da uçuşların normale döndüğünü söyledi.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pisti, 20 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından, 21 Temmuz sabahı uçuşlara açılmıştı.

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