Ercan'da gergin saatler... CAS çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

CAS çalışanlarının eylemine polis müdahale ediyor.
CAS çalışanları bugün şirketin tasfiye kararını protesto etmek için Ercan Havaalanı’nda eylem yapıyor.
Tasfiye edilen CAS’ın yaklaşık 30 çalışanı saat 18.30’da Ercan’da toplanarak alandaki CAS binasına yürüdü. Polis ile arbede yaşanan eylemde tutuklamalar yapıldı. Ancak daha sonra tutuklananlar serbest bırakıldı. Eylemciler Ercan dışına çıkarıldı.
Tasfiye edilen CAS’ın eylemdeki çalışanları Ercan Havaalanı dışındaki Atatürk heykeli önünde bekliyor.
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