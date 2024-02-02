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Ercan'da grev uyarısı!

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Halkımıza, Havacılık Sektörüne ve Ercan devlet Havalimanı ile yolculuk yapacak olan herkese duyurumuzdur:
Ercan'da grev uyarısı!

Halkımıza, Havacılık Sektörüne ve Ercan devlet Havalimanı ile yolculuk yapacak olan herkese duyurumuzdur:

 

Uzun zamandan beridir yaptığımız tüm uyarılara rağmen Ercan Devlet Havalimanı, havacılığın gerektirdiği standartlara getirilememiştir. Geldiğimiz noktada, havacılık hizmetleri için ivedi olarak yapılması gereken her şeyde, işletici şirketin avcuna bakılmaktadır. KKTC’de Havacılık konusunda (sözde) yetkili tek otorite olan Sivil Havacılık Dairesi, devlet eli ile ACİZ duruma düşürülmüştür. Devlet, T&T ile yaptığı sözleşmenin yükümlülüklerini uygulatmakta aciz olduğu gibi, uygulatamadığı yükümlülükleri kendisi yerine getirmekte de sınıfta kalmaktadır. Ercan Havalimanı’nda, havacılık hizmetinin perde gerisinde  yapılması gereken ve her biri yatırım ve harcama gerektiren konuların tümü askıya alınmış durumdadır. KKTC de havacılık özel bir şirketin mali politikalarına kurban edilmiş durumdadır.

 

Halkımıza ve Havacılık sektörüne uyarımız şudur:

 

Yukarıda açıkladığımız sebepten dolayı, biz Hava Trafik Kontrolörleri olarak, işimizi yaparken kullandığımız sistemlere güvenimiz kalmamıştır. Sürekli, güvenli ve düzenli bir hava trafik hizmeti verebileceğimizin bir garantisi yoktur. Her an radarlarımız susabilir, telsizlerimiz kesilip havadaki uçaklarla iletişimimiz kopabilir durumdadır. Çalışma ortamının ısıtmaları bile çalışmamaktadır. Mevcut şartlarda tahammül edecek veya fedakarlık gösterecek hiçbir durum kalmamıştır. Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezinde yaşanacak en ufak olumsuzluk durumunda Kontrolörler iş bırakacaktır. Devletin acizliği sonucunda yaşanacak tüm tehlikelerin, gecikmelerin veya tamamlanamayan uçuşların tek sorumlusunun Ulaştırma Bakanlığı olduğunu buradan bildirmek isteriz.

 

 

 

HTKS Yönetim Kurulu (a)

Başkan                      

Cem KAPISIZ

 

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