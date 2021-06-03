  • BIST 1.428
  • Altın 523,692
  • Dolar 8,6978
  • Euro 10,5460
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Ercan'da hazırlıklar tamam

» »
T&T Ercan Havaliman’nın, yarın başlayacak çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazır olduğu ve tüm önlemlerin alındığıı açıklandı.
Ercan'da hazırlıklar tamam

T&T Ercan Havaliman’nın, yarın başlayacak çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazır olduğu ve tüm önlemlerin alındığıı açıklandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, salgının başladığı 2020’nin Mart ayından itibaren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin öngörüleri doğrultusunda ICAO VE IATA kuralları da dikkate alınarak havalimanında yeni düzenlemeler yapıldığı, güvenli ve sağlıklı hizmet verilmeye devam edildiği ifade edildi.

 Açıklamada, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkla Üst Kurulu’nun 4 Haziran Cuma günü uygulamaya gireceğini açıkladığı çift aşı ve çift PCR’lı karantinasz girişler ile ilgili olarak tarifeli uçak sayısıyla birlikte yolcu sayılarında yaşanacak artış ihtimaline karşın havalimanında tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. 

T&T Ercan Havalimanı’nda gelen ve giden yolcu salonlarında yolcuların seyahatlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesi için hazırlıkların tamamlandığı, havalimanı girişlerinde termal kamera, temassız ısı ölçerlerin yanı sıra sosyal mesafe, hijyen, kurallarına dikkat edilmesi konusunda sürekli anonsların yapıldığı, alan içerisine ise uyarıcı bilgilerin yer aldığı bilgilendirici levhaların konduğu kaydedildi.

“YOLCULARIMIZIN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE RAHATI İÇİN TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK “

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, havalimanında yolcuların güvenlik, sağlık ve rahatlığı için tüm tedbirleri aldıklarını ve bu önlemlerin yolcular tarafından da kabul gördüğünü söyledi.

   Güvenli seyahat hizmetiyle T&T Ercan Havalimanı’nın bugüne kadar çok sayıda yolcuya hiçbir aksaklık yaşanmadan, mağduriyet oluşturmadan hizmet verildiğini dile getiren Özçelik, “Havalimanındaki düzenlemelerde teknolojik değişimlere de uyum sağlandı. Temassız ısı ölçer ve termal kameralar kondu. Yolcularımızın güvenli geliş ve gidişlerini sürdürmeleri için onlara en yüksek değerde hizmeti vermeye özen göstermeyi sürdürüyoruz. COVID-19 salgının başladığı günden bugüne kadar havalimanı içerisindeki hijyene, sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ediliyor. Havalimanımızda 7/24 düzenli olarak özel cihazlarla ilaçlamalar ise aralıksız devam ediyor” dedi.

   Özçelik, Ercan Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra Sivil Havacılık, Polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının COVID-19’a karşı Sinovac aşılarının çift doz olarak yapıldığını da ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta Hızlı Testlerin Sonuçları Elektronik Ortamda Gönderilmeye Başlandı03 Haziran 2021 Perşembe 18:02
  • Erhürman: Hükümet Kıbrıs Türk halkını taammüden yoksullaştırıyor!03 Haziran 2021 Perşembe 18:01
  • Güney Kıbrıs'ta 5 Bölgesel Hayvan Barınağı Kurulacak03 Haziran 2021 Perşembe 17:31
  • Angolemli: “Üretimin, Üreticinin Öneminin Herkes Farkına Varmalı”03 Haziran 2021 Perşembe 16:43
  • 5 Örgüt Başbakanlık önünde eylem yaptı03 Haziran 2021 Perşembe 16:37
  • Akansoy Güven Artırıcı Önlemler paketini sordu...03 Haziran 2021 Perşembe 16:27
  • Bakanlık'tan hayvan üreticilerine 7 maddelik öneri paketi sunuldu03 Haziran 2021 Perşembe 15:46
  • Peker’in ifadesi ortaya çıktı: Öldürülmeleri gerekli03 Haziran 2021 Perşembe 15:44
  • Oğuz ile Muş görüştü03 Haziran 2021 Perşembe 15:36
  • Muş ile Arıklı görüştü03 Haziran 2021 Perşembe 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti