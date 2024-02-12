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Ercan'da hırsızlık... Bavul içerisindeki kadın giyim eşyalarını çaldı!

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Ercan Havaalanı gelen yolcu bölümü içerisinde Uganda uyruklu M.A.’ye ait valiz içerisinde bulunan muhtelif kadın giyim eşyalarını çalan 24 yaşındaki H.D tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Ercan'da hırsızlık... Bavul içerisindeki kadın giyim eşyalarını çaldı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Ercan Havaalanı gelen yolcu bölümü içerisinde Uganda uyruklu M.A.’ye ait valiz içerisinde bulunan değeri henüz tespit edilemeyen muhtelif kadın giyim eşyalarını ve akademik öğrenci belgelerini çaldığını söyledi.

Polis, olayın 17 Ekim 2023 tarihinde kendilerine bildirildiğini, başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının kimlik tespiti yapılmadan önce ülkeden çıkış yaptığı için tutuklanamadığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının 12 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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