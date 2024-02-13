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Ercan'da hırsızlık... Cezaevi'ne gönderildi!

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Ercan Havaalanı gelen yolcu bölümü içerisinde Uganda uyruklu M.A.’ye ait valiz içerisinde bulunan muhtelif kadın giyim eşyalarını çalan 24 yaşındaki H.D yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ercan'da hırsızlık... Cezaevi'ne gönderildi!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Ercan Havaalanı gelen yolcu bölümü içerisinde Uganda uyruklu M.A.’ye ait valiz içerisinde bulunan değeri henüz tespit edilemeyen muhtelif kadın giyim eşyalarını ve akademik öğrenci belgelerini çaldığını söyledi.

Polis, olayın 17 Ekim 2023 tarihinde kendilerine bildirildiğini, başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının kimlik tespiti yapılmadan önce ülkeden çıkış yaptığı için tutuklanamadığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının 12 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkede turist statüsüyle bulunan zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.  

 

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