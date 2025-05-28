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Ercan'da kadına şiddet!

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Ercan Havalimanı içerisinde meydana gelen darp ve kadına şiddet suçundan tutuklanan 25 yaşındaki B.D mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.
Ercan'da kadına şiddet!

Polis, zanlının 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında Ercan Havalimanı içerisinde kendisiyle yurt dışına gitmek istediği gerekçesiyle 30 yaşındaki  kız arkadaşı F.M.’yi darp ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 17 Mayıs’ta yapıldığını ancak zanlının yurt dışına gitmiş olmasından dolayı ileri işleme gidilemediğini açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 27 Mayıs’ta ülkeye giriş yaparken Ercan’da yakalandığını belirtti.

Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, Ercan’daki kameraların incelendiğini, şikayetçinin doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini ayrıca şikayetin devam ettiğini belirti.

Polis, ülkede öğrenci izniyle bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı polise sorular sordu, kamera görüntülerinde darp olup olmadığının görülüp görülmediğini sordu. Polis, zanlının kız arkadaşını ittirirken görüldüğünü, ayrıca doktor kontrolünde darp bulgusu tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının avukatı, müvekkili ile F.M.’nin 11 aydır aşk yaşadıklarını ancak müvekkilinin son 8 aydır bu ilişkiyi bitirmeye çalıştığını söyledi.

Savunma, F.M.’nin müvekkilinin eğitim gördüğü üniversitede öğretmen olduğunu da belirtti.

Savunma, F.M.’nin daha önce müvekkiline karşı darp suçu işlediğini, bu konuyla ilgili şikayetçi olacağını açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki haftada bir gün ispa-vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 100 bin TL değerinde şahsi  kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

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