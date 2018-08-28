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Ercan'da kaos! Uçuşlar durdu

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Ercan'da kaos! Uçuşlar durdu
Ercan'da kaos! Uçuşlar durdu

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “hükümetin ek mesaiden tasarruf etme kararına saygı duyduklarını ve sendika olarak daha da tasarruf edebilmesi adına bugün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışmıyor.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, BRT’ye yaptığı açıklamada,Sendikanın ek mesaiye kalmaması nedeniyle acil inişler dışında tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

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