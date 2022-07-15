  • BIST 2.382,44
  • Altın 956.772
  • Dolar 17.4713
  • Euro 17.5484
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAGerçek aşkın işaretleri

Ercan'da maske zorunluluğu...

» »
Ercan Havalimanı binası içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi
Ercan'da maske zorunluluğu...

KKTC’de artan COVID-19 vakaları üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni karara göre kapalı alanlarda maske kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile Ercan Havalimanı terminali içerisinde gelen ve giden yolcular için maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Yolcularımızın kendilerinin, sevdiklerinin ve karşısındakilerinin sağlığı açısından havalimanımızda maske takıp sosyal mesafelerine dikkat etmelerini rica ediyoruz.

Maske takmayan yolcular terminal binasına kabul edilmeyecektir. Terminal binasında bulunulan süre içerisinde yolcularımız ile tüm personelin yüz maskesi kullanması zorunlu olmuştur.

Öte yandan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararına göre kişilerin aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, COVID-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakıt tahliyesi tamamlandı!15 Temmuz 2022 Cuma 10:23
  • Bugün, 1974 darbesinin 48. , Türkiye’deki darbe girişiminin 6. yıl dönümü15 Temmuz 2022 Cuma 10:21
  • Bakanlar Kurulu Interpol tarafından aranan Buddle’ı yasaklı göçmen ilan etti15 Temmuz 2022 Cuma 10:20
  • İçisleri Bakanı Ziya Öztürkler 15 Temmuz mesajı yayımladı15 Temmuz 2022 Cuma 09:56
  • Ataoğlu, Yunan darbesi ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı15 Temmuz 2022 Cuma 09:34
  • Meclis Başkanı Töre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı15 Temmuz 2022 Cuma 09:17
  • Hasan Karlıtaş: Güzelyurt-Lefke arası artık daha yakın15 Temmuz 2022 Cuma 09:06
  • Falyalı cinayeti: zanlılar mahkemeye çıkarıldı15 Temmuz 2022 Cuma 09:05
  • Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin taslak raporun görüşmeleri tamamlanarak Danışma Kurulu’na sevk edildi15 Temmuz 2022 Cuma 08:50
  • Üstel: 15 Temmuz hem Türkiye hem de Kıbrıs tarihinde kara leke15 Temmuz 2022 Cuma 08:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti