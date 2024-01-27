Ercan'da memurlara sahte evrak sundu!

Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şöyle:

2023-2024 yılları arasında, Gazimağusa’da, M.M.(E-28)’nin, üç farklı şahıs adına sahte olarak düzenlendiği ön izin başvuru forumlarını, Ercan Havalimanı’nda görevli memurlara verilip tedavüle sürülmesini sağladığı ve sahtekarlıkla konu şahıslardan 600 ABD Doları parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.