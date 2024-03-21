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Ercan'da metal öğütücü ile yakalandılar... İşte mahkemeden detaylar...

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Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken valizlerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü tespit edilen O.D ve Y.E.N yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ercan'da metal öğütücü ile yakalandılar... İşte mahkemeden detaylar...

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı. 

Polis, zanlı Y.E.N'nin 15 Mart saat 16.38 sıralarında Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlının valizinde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının O.D'nin de 12 Mart’ta x-ray cihazından geçerken tespit edildiğini, çantasında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 2 zanlının da teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Nural, öğütücüyü valizinde yurt dışından getirdiğini söyledi. Zanlının bu beyanı üzerine aleyhine uyuşturucu madde tasarrufunun yanı sıra ithal suçu da getirildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, çalışma izni süresi biten Orhan Demir’in 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç, Y.E.N'nin ise 50 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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