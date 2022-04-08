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Ercan'da Narkotik Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ercan'da Narkotik Operasyonu

06.04.2022 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
ekipleri tarafından gerçekleştirilen Zımba Operasyonu kapsamında yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.T.T.(K-36) tutuklanmıştır.


Akabinde F.T.T.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; içerisinde uyuşturucu
madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon pres makinesi bulunarak emare olarak alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.

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