Ercan'da Narkotik Operasyonu

06.04.2022 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü

ekipleri tarafından gerçekleştirilen Zımba Operasyonu kapsamında yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.T.T.(K-36) tutuklanmıştır.



Akabinde F.T.T.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; içerisinde uyuşturucu

madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon pres makinesi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.