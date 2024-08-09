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Ercan'da park edilmiş aracı soydu!

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Demirhan’da meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan Rumierz Leszek teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, oğlu Rumierz Martin Leszek suçsuz bulunarak, serbest bırakıldı.
Ercan'da park edilmiş aracı soydu!

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Barçın Şah mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Ercan Havaalanı giden yolcu park alanı içerisinde M.M.Ö.’ye ait ve kendisi tarafından konu yerde unutulan içerisinde 7.050 ABD Doları yaklaşık olarak 10.000 TL, 1 adet Apple marka Airpod kulaklık ve mesleki kimlik kartı bulunan kahverengi renk el çantasını bularak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, olayın aynı gün kendilerine bildirildiğini, zanlıların da aynı gün tespit edilerek, haklarında tutuklama emri alındığını söyledi. Polis, sirkat edilen 1 adet apple marka airpod kulaklık sahibinin tespit etmiş olduğu sinyal sonucu ZVB068 plakalı araç içerisinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, aracı kiralayan Rumierz Martin Leszek’in huzurunda araçta yapılan arama sonucu yolcu ve sürücü koltuğu arasında bulunan kapaklı bölüm içerisinde yaklaşık olarak 10.000 TL, bir adet Apple marka Airpod kulaklık ve kahverengi renk el çantasının bulunduğunu açıkladı.

Polis, 7050 ABD dolarının ise araçta tespit edilmediğini söyledi. Polis, Rumierz Leszek ve Rumierz Martin Leszek’in 7 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, mahkemenin ardından zanlı Rumierz Leszek’in suçunu kabul edip, 7 bin 50 doların evinde olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının Bahçeli’deki evinde yapılan aramada yatak odasında televizyon ünitesinin üzerindeki çantada 7 bin 50 doların bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, bu gelişmenin ardından Rumierz Martin Leszek’in meseleyle bağlantısı olmadığından serbest bırakıldığını açıkladı.

Polis, zanlının 6 Ağustos’ta ülkeye ilk kez turist vizesiyle giriş yaptığını, ülkede kalıcı bağı olmadığını belirterek, Alman uyruklu zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.Polisin ardından söz alan zanlı ise davasını erken zamanda bitirip, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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