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Ercan'da polis operasyonu: Uçak geri indirildi!

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Ercan Havalimanı'nda bugün saat 10.00 sularında polis ekipleri operasyon düzenledi.
Ercan'da polis operasyonu: Uçak geri indirildi!

10.05'te havalanan İstanbul uçağı 10 dakika sonra geri Ercan Havalimanı'na indirildi.

Ercan'a iniş yapan uçağın içerisinden bir kişi polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Polisin olayla ilgili geniş açıklaması bekleniyor.

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