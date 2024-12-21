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Ercan’da radarlardaki arıza…

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTSK), Ercan Havalimanı’ndaki radarlarda meydana gelen arıza nedeniyle yaşanacak olumsuzlukların sorumlusunun çalışanlar değil ülkeyi yönetenler olduğunu belirtti.
Ercan’da radarlardaki arıza…

HTSK Basın ve Yayın Sorumlusu İsmail Hürmek imzasıyla yapılan açıklamada, radarlardaki arızanın hava trafiğini aksattığı ve uçuş emniyetini sağlamak için zaten yoğun çalışan personelin iş yüküne ekstra gereksiz iş yükleri eklediğini kaydetti.

“Unutulmamalıdır ki havacılıkta düzen ile emniyet doğru orantılıdır. Bu durum düzenlene kadar tüm personel yine elini taşın altına koyup yetki ve sorumluluklarının üzerinde bir çaba göstermektedirler.” denilen açıklamada, “Bizler grev dahil gereken her yöntemle uyarıları yaptık, fakat siz yönetenlerin tek gailesi grevi yasaklamak olmuştur. Tüm uyarıları dikkate almayıp, sorunları çözmeye çalışmadığınız için bu aksaklıklar olmaktadır. Yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu biz çalışanlar değil ülkeyi yönettiğini düşünen sizlersiniz.” ifadeleri kullanıldı.

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