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Ercan'da silah ve mermi!

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23 Eylül 2024 tarihinde, Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkmaya hazırlanan A.A. (E-46) isimli şahsın üzerinde yapılan polis kontrolünde, kanunsuz olarak taşıdığı bir adet 9 mm çapında tabanca ve 14 adet canlı tabanca mermisi bulundu.
Ercan'da silah ve mermi!

23 Eylül 2024 tarihinde, Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkmaya hazırlanan A.A. (E-46) isimli şahsın üzerinde yapılan polis kontrolünde, kanunsuz olarak taşıdığı bir adet 9 mm çapında tabanca ve 14 adet canlı tabanca mermisi bulundu. Silah ve mühimmat emare olarak alınırken, şahıs olay yerinde tutuklandı.

Polis Kontrolleri Yasadışı Silahı Ortaya Çıkardı

A.A.’nın, Ercan Havalimanı’nda uçağa binmeden önce yapılan rutin güvenlik taramasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Yapılan aramada, şahsın eşyaları arasında saklanmış bir adet 9 mm çapında tabanca ve beraberinde 14 adet canlı mermi tespit edildi. Silahın ruhsatsız ve yasa dışı yollarla taşındığı ortaya çıktı. Kanuna aykırı olarak bulundurulan silah ve mühimmat, polis tarafından emare olarak el konuldu.

Soruşturma Sürüyor

A.A. olay yerinde gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma, şahsın silahı ne amaçla taşıdığı, mühimmatın kaynağı ve yurt dışına çıkarken planladığı eylemler hakkında derinleştirildi. Ayrıca, şahsın bu olaya karışan başka kişilerle bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor.

Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Polis, olay sonrasında havalimanında güvenlik önlemlerini daha da sıkılaştırdı. Yetkililer, havalimanında güvenliği sağlamak amacıyla kontrollerin devam edeceğini ve bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans gösterileceğini açıkladı.

Kanunsuz Silah Tasarrufunun Cezaları

Kuzey Kıbrıs yasalarına göre, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurmak ağır cezai yaptırımlar gerektiren ciddi bir suç olarak kabul ediliyor. Bu tür suçların önlenmesi amacıyla, hem havalimanlarında hem de sınır kapılarında yapılan kontroller sıkı bir şekilde devam edecek.

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