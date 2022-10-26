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Ercan’da Tatbikat

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Ercan’da Tatbikat
Ercan’da Tatbikat

Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliği bugün Ercan Havalimanı’nda uçak yangınına müdehale ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amiri Mustafa Karşılı, Ercan Havalima’nında yapılan tatbikatın her altı ayda bir düzenli olarak gerçekleştirildiğini ve personelin her zaman müdehale için hazır oladuğunu anlattı.

Karşılı, Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şubesinde görevli personelin belli aralıklarla Türkiye Erzincan’da eğitim aldığını da söyledi.

Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen tatbikat, İstanbul-Ercan seferini yapan bir uçağın piste şinişi sırasında kayarak pist dışına çıkması, ardından da uçakta çıkan yangına müdehale edilmesi ve yararlıların kurtarılmasını konu alıyor.

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