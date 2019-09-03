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Ercan'da turist dövmüştü; meslekten ihraç edildi

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Ercan Havalimanı'nda turisti yerde sürükleyip tekmeleyen polis meslekten ihraç edildi
Ercan'da turist dövmüştü; meslekten ihraç edildi

 Ercan Havalimanı polis karakolunda, alkollü bir turisti yerde sürükleyerek tekmeleyen polis memuru Gürşah Üregül, meslekten ihraç edildi.

Geçen haziran, alkollü olduğu belirtilen B.T ile görevli polis memuru Gürşah Üregül tartışmış; tartışma uzayınca, Üregül, turisti bölgedeki karakola götürmüştü.

Polis memuru, sürükleyerek karakolun içerisine soktuğu B.T'yı yerde de tekmelemiş; diğer polislerin araya girmesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri çağırılmıştı.

Görüntülerin yayınlanması sonrası kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu. Polis Genel Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren polis memuru hakkında soruşturma başlatmış; Genel müdürlük görüntüleri sızdıranlar hakkında da araştırma başlatmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı“ açıklaması yapmıştı.

MAHKEMEDE OLAYI ANLATTI

Polis memuru Gürşah Üregül'ün yargılanmasına bugün de devam edildi. Mahkemeye bilgi veren polis Müfettişi Muavini Durmuş Aydın, "13 Haziran 2019 tarihinde Ercan Güvenlik Amirliği’nde ülkeden çıkış yapmak isteyen B.T.,  X-Ray cihazından geçerken sarhoşluk ve rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle polis memuru Gürşah Üregül tarafından yaralandı. Üregül, B.T.’ye elleriyle vurdu, yere düşmesine neden oldu. Bu sırada B.T.'nin başında ve çenesinde kesikler oluştu" dedi.

Üregül hakkında  “yaralama”, "ciddi darp” ve “darp” suçlarından dava açıldığını anlatan Aydın, polis memurunun, polis örgütünden uzaklaştırıldığını, etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu da, Gürşah Üregül'ün yurtdışına çıkışının yasaklanması, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Üregül, meslekten ihraç edildi.

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