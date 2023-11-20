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Ercan'da tutuklandı... İran vatandaşı oldu Belçika vatandaşı...

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Ercan Havalimanında sahte Belçika pasaportu ile çıkış yapmaya çalışan İran vatandaşı P.P.K tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Ercan'da tutuklandı... İran vatandaşı oldu Belçika vatandaşı...

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı.

Polis, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 02.20 raddelerinde Ercan Havalimanında KKTC'de Turist olarak bulunan İran vatandaşı P.P.K'nin tasarrufunda bulundurduğu ve Eric Henri adına sahte olarak tanzim edilen Belçika pasaportunu Ercan- İstanbul-Düseldorf uçağına binmek maksadıyla check-in İşlemlerini yapan İstanbul Handling yer hizmetleri görevlisi Halil Söylemez'e ibraz edip tedavüle sürerek Belçika pasaportunda adı geçen şahsın kimliğine büründüğünü söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.  

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlının sahte olan pasaportu nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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