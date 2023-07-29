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Ercan'da uçaklar eski piste inmeye başladı.. Yeni piste meteoroloji bilgisi verilemiyor!

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Ercan'da uçaklar eski piste inmeye başladı.. Yeni piste meteoroloji bilgisi verilemiyor!
Ercan'da uçaklar eski piste inmeye başladı.. Yeni piste meteoroloji bilgisi verilemiyor!

Ercan'da  uçaklar eski piste inmeye başladı.. Yeni piste meteoroloji bilgisi verilemiyor!

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, sosyal medya hesabından, yeni pist için Meteoroloji bilgisi verilemediğini ve terminal ile eski pist arasında sorunlar yaşanacağının altını çizdi. Kapısız uçak gecikmeleri ve rötarların yaşanmasıyla yolcuların perişan olacağını vurguladı.  Kapısız " Bunun sorumlusu hangi AHMAK acaba? Erhan bey bu ahmağı da yakında bize açıklar diye umuyorum!!! Geleceğe emin adımlarla yürümeye devam!!"ifadelerini kullandı.

Kapısız'ın açıklaması şöyle: 

Bugün Ercanda eski piste geçtik. Sebebi, defalarca söylediğimiz ama bir türlü dinletemediğimiz malum konu. !! Yeni pist için Meteoroloji bilgisi verilemiyor. Ne zaman düzelir bilinmez fakat bu şekilde devam ettikçe, terminal ile eski pist arasında tek bağlantı yolu olduğu için uçak başına ortalama 20 dk gecikmeler söz konusu olacak. - Ard arda gelen trafiklerde beklemeler çok artacak - Rotarlar yaşanacak - Zaten yeni terminalin yarım yamalak olmasından perişan olan yolcular, o kadar daha perişan olacak. - Yakıt giderleri artacak - Meydan verimliliği yerlerde sürünecek. Ve tabii dahası.... Peki akla gelen soru şu: Bunun sorumlusu hangi AHMAK acaba? Erhan bey bu ahmağı da yakında bize açıklar diye umuyorum!!! Geleceğe emin adımlarla yürümeye devam!!

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