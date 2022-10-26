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Ercan'da Uyuşturucuyla Yakalandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ercan'da Uyuşturucuyla Yakalandı

Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan 42 yaşındaki kadının üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan Z.A.(K-42)’nın üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.D.(E-50) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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