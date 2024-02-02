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Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı...

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Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken uyuşturucu maddeyle yakalanan M.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı...

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Ocak 2024 tarihinde saat 20.15 raddelerinde, Türkiye’den gelip Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen M.A'nın üzerine Narkotik dedektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip, yapılan aramada; giymekte olduğu montunun sol iç cebi içinde yaklaşık bir gram 600 miligram gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mersin’de bir sokak satıcısından 7 gram olarak, 500 TL’ye aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

 

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, akrabalarını ziyaret etmek için 60 günlük vize ile ülkeye geldiğini belirterek, ülkede kalıcı bağı olmayan zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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