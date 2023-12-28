Ercan'da yakayı ele verdi.. Soluğu cezaevinde aldı

Polis memuru Yücel Kuşçuoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Aralık 2023 tarihinde saat 05.50 raddelerinde Ercan Havaalanı'n da Güney Kıbrıs’ta sakin Hitman Gurung’ın tasarrufunda bulundurduğu Man Bahadur Paıja adına düzenlenen Nepal pasaportu ile güneye ait oturum iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile Görevli Muhaceret Memuruna ibraz ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinden kendisinde ait herhangi bir kimlik belgesi veya resmi evrak bulunmadığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini, pasaportu 5 bin euroya Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan aldığını, Kuzey Kıbrıs’a geçmeden önce kendi pasaportunu çöpe attığını söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.