  • BIST 7382.96
  • Altın 1965.346
  • Dolar 29.4562
  • Euro 32.7385
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi

Ercan'da yakayı ele verdi.. Soluğu cezaevinde aldı

» »
Başkasına ait pasaportla Ercan Havaalanı’nda çıkış yapmaya çalışırken tutuklanan Hitman Gurung yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ercan'da yakayı ele verdi.. Soluğu cezaevinde aldı

Polis memuru Yücel Kuşçuoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Aralık 2023 tarihinde saat 05.50 raddelerinde Ercan Havaalanı'n da Güney Kıbrıs’ta sakin Hitman Gurung’ın tasarrufunda bulundurduğu Man Bahadur Paıja adına düzenlenen Nepal pasaportu ile güneye ait oturum iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile Görevli Muhaceret Memuruna ibraz ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinden kendisinde ait herhangi bir kimlik belgesi veya resmi evrak bulunmadığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini, pasaportu 5 bin euroya Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan aldığını, Kuzey Kıbrıs’a geçmeden önce kendi pasaportunu çöpe attığını söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamusen Başkanı Atan: Umuyoruz ki yeni yıl umutlarıyla gelecek28 Aralık 2023 Perşembe 16:08
  • KTİHV: BRT Yönetimi Bağımsızlıktan uzaktır28 Aralık 2023 Perşembe 15:58
  • Facebook Hesabında Yasa Dışı Av Görseli Paylaştı28 Aralık 2023 Perşembe 15:56
  • Gönyeli ve Vadili’de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: İki Zanlı Tutuklandı28 Aralık 2023 Perşembe 15:52
  • Sosyal Konut (Büyükkonuk Bölgesi) Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu28 Aralık 2023 Perşembe 15:18
  • Mavideniz cinayeti: Dava 4 Ocak’a ertelendi28 Aralık 2023 Perşembe 15:08
  • Emekli personele plaket ve hizmet belgeleri takdim edildi...28 Aralık 2023 Perşembe 15:00
  • Merit Otellerinin sosyal sorumluluk projeleri hayat buldu28 Aralık 2023 Perşembe 14:45
  • Töre: Gençlerimizin her alanda başarılı olması bizi mutlu ediyor28 Aralık 2023 Perşembe 12:11
  • LTB Yeni Yıl için tüm hazırlıklarını tamamladı28 Aralık 2023 Perşembe 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti