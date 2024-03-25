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Ercan'da ,yolcu sayısı % 32, uçak sayısı % 24 arttı!

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Ülkemizin dışa açılan tek penceresi olan toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve 20 Temmuz 2023’te açılan yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesiyle yolcu ve uçak sayılarında artışlar yaşanıyor.
Ercan'da ,yolcu sayısı % 32, uçak sayısı % 24 arttı!

  KKTC hava sahası içerisinde havaalanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ve beraberinde taşıdığı yolcu sayısı her geçen yıl artıyor. Özellikle öğrenci ve turistlerin tercih ettiği hava ulaşımında yaşanan artış yüzleri güldürüyor.

   Kıbrıs adasının en büyük havalimanı konumundaki yeni Ercan Havalimanı’nda Ağustos 2022- Şubat 2023 ile Ağustos 2023- Şubat 2024 tarihlerini kapsayan 7 aylık dönemde yolcu sayısında yüzde 32, uçak sayısında ise yüzde 24 artış oldu. 

Son 7 ayda 2 milyon 600 bin yolcu

   Ağustos 2022- Şubat 2023 tarihleri arasında eski Ercan Havalimanı’na 13 bin 524 uçak teker koyarken, yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesi ile birlikte Ağustos 2023- Şubat 2024 tarihleri arasında havalimanına inek uçak sayısı yüzde 24 artış göstererek 16 bin 747 olarak gerçekleşti.

   Yolcu sayısına bakıldığı zaman ise eski havalimanına Ağustos 2022- Şubat 2023 tarihleri arasında 1 milyon 977 bin 925 yolcu kullanırken, yeni Ercan Havalimanı devreye girer girmez Ağustos 2023 ile Şubat 2024’de 2 milyon 607 bin 920 yolcu gelişi yaşandığı görülüyor.

En fazla artış Şubat ayında yüzde 57

   Ağustos 2022 ile Şubat 2023 yolcu sayısına bakıldığı zaman en fazla artış Ekim ayında yaşandı. Ekim ayında Ercan Havalimanı’na 323 bin 912 yolcu geldi. Ercan Havalimanı’nın devreye girmesiyle birlikte yolcu sayılarındaki artış önemli oranda fark ediliyor. Ercan Havalimanı açılmadan önce Ağustos 2022 ile açıldıktan sonraki aylık rakamlar bu farkı bize gösteriyor.

   Ağustos 2022’de 299 bin 561 olan toplam yolcu sayısı Ağustos 2023’te yüzde 29 artışla 385 bin 223’e, Eylül 2022’de 310 bin 910 olan yolcu sayısı yüzde 29 artışla 402 bin 23’e, Ekim 2022’de 323 bin 912 yolcu rakamı yüzde 26 artarak Ekim 2023’te 408 bin 51’e, Kasım 2022’de 288 bin 460 olan yolcu rakamı yüzde 28 artış göstererek Kasım 2023’te 370 bin 570’e yükseldi.

   2022’nin son ayı olan Aralık ayında eski Ercan Havalimanı’na 277 bin 508 yolcu gelirken, yeni Ercan Havalimanı’na gelen yolcu sayısı yüzde 27 artarak Aralık 2023’te 352 bin 583’e çıktı.

   2023 Ocak ayında 251 bin 466 yolcuyu ağırlayan eski Ercan Havalimanı, 2024’ün Ocak ayında yeni Ercan’da bu sayı yüzde 33 artarak 334 bin 510 olarak gerçekleşti.

   2023 Şubat ayında ise 226 bin 108 yolcu eski Ercan’ı kullanırken, Şubat 2024’te ise bu sayı Yeni Ercan Havalimanı’nda yüzde 57 yükselerek 354 bin 960 oldu.

Uçak sayılarında da artışlar yaşanıyor  

   Eski ve yeni Ercan Havalimanı’nın uçak istatistiklerine bakıldığı zaman artışlar yaşandığı görülüyor.

   Ağustos 2022’de 1978 uçak eski Ercan’a iniş gerçekleştirirken, Ağustos 2023’de yeni Ercan’ın devreye girmesiyle bu rakam yüzde 23 artarak 2425’e yükseldi. Eylül 2022’de2091 uçak Ercan’ı kullanırken, yeni Ercan’da bu sayı yüzde 19 artarak 2483 oldu. Ekim 2022’de 2247 uçak Ercan’a teker koyarken, 2023’te bu sayı yüzde 16 artarak 2609 olarak gerçekleşti. Kasım 2022’de 1876 uçak Ercan’a gelirken, 2023 Kasım’da bu sayı yüzde 24 artarak 2335 oldu. 2022’nin Aralık ayında 1801 uçak eski Ercan’ı kullanırken, 2023 Aralık’ta bu rakam yüzde 32 aratarak 2374’e ulaştı.

   Ocak 2023’te 1848 uçak Ercan Havalimanı’nı kullanırken, 2024’ün ilk ayında bu sayı yüzde 25 artış göstererek 2301 oldu. Şubat 2023’te 1623 uçak Ercan Havalimanı pistine teker koyarken, 2024 Şubat ayında yüzde 24 artarak 2220 oldu.

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