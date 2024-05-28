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Ercan'daki GPS sorunu... Arıklı: Sorun bölgedeki savaşlardan kaynaklanıyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir süredir bölgesel olarak yaşanan ve Ercan Havalimanı’nı da etkileyen GPS kaynaklı sorunların bölgedeki savaşlardan kaynaklandığını söyledi.
Ercan'daki GPS sorunu... Arıklı: Sorun bölgedeki savaşlardan kaynaklanıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir Ercan Havalimanı'nı da kapsayan bölgemizde GPS (Global Positioning System) kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum özellikle inişe geçen trafiklerde Küresel Konumlama Sistemi) sorunlar yaratmakta ve Pass geçmelere neden olmaktadır.

İnişteki uçaklara GPS zaman zaman yanlış bilgi verdiğinden (spoofing), iniş uçağına, ineceği meydanı değil başka meydanı göstermektedir. Bundan dolayı uçaklar kendi aletlerinin gösterdiği göstergeyi uygulamak durumunda olduğundan Pass geçme durumunda kalmaktadırlar.

GPS, Dünya üzerindeki konum belirleyen bir uydu sistemi olup, GPS'den kaynaklı hatanın Ercan'da var olan sistemlerle ve/veya uçak sistemleriyle ve/veya kontrolör personellerle hiç bir alakası bulunmamaktadır.

Basında yer alan haberler bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta olup Dairemizin veya Havalimanı İşletmecisi'nin, GPS Sistemi ile ilgili hiçbir dahli bulunmamaktadır. GPS Sistemi uydu aracılığı ile çalıştığından, bölgedeki savaşların taraflarının, düşmanlarına karşı uyguladığı karıştırma sisteminden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu durum, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nin lonuyla ilgili hazırladığı raporunda da görülmektedir.

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