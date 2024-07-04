Ercan'daki meteorolojik hava gözlem sisteminin seviyesi yükseltildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Ercan, şanına yakışır bir havaalanı olmaya devam edecek” dedi. KKTC’nin 1974’ten sonraki en önemli başarısının Ercan Havaalanı olduğunu kaydeden Arıklı, “Halkın malı olan Ercan’a sahip çıkalım. Siyasi gerekçilerle bu havaalanını daha fazla yıpratmayalım” diye konuştu.

Meteorolojik hava gözlem sistemlerinin bugün devreye girmesiyle ilgili Ercan Havaalanı VİP’te basın toplantısı düzenlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in konuşma yaptığı basın toplantısında, eğitime katılan Meteoroloji Dairesi’nden 40 personele sertifikaları da dağıtıldı. Törende ayrıca T&T Mühendisi Naci Işık'a teşekkür plaketi verildi.

-Güneş: “Ercan, yeni sistemlerin devreye girmesiyle Kategori 2 (CAT 2) seviyesine çıktı”

İlk sözü alan Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bir süredir altyapı ve kurulum-montaj çalışmaları devam eden Ercan Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları (H-OMGİ) sisteminin kurulum, işletim, eğitim ve test süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

Kurulumun, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın (WMO) belirlediği öneri ve standartlara göre yapıldığını belirten Güneş, uçuş güvenliğiyle ilgili meteorolojik verilerin elde edilmesinde kullanılacak H-OMGİ sistemi hakkında bilgi de verdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, 35 milyon TL civarında maliyeti olan H-OMGİ’nin havacılık için hayati önem arz eden rüzgar hızı, yönü ve bulut taban yüksekliği gibi bilgilerin gerçek zamanlı olarak takibini ve verilerin ilgili birimlere iletilmesini sağlayacağını ifade etti.

Sinan Güneş, daha önceleri Kategori 1 (CAT 1) seviyesinde hizmet veren Ercan Havalimanı’nın yeni sistemlerin devreye girmesiyle Kategori 2 (CAT 2) seviyesine yükseldiğini de belirtti.

Güneş, bu faaliyetler kapsamında, geçen ay Meteoroloji Dairesi personeline, TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uzman ekiplerce üst atmosferi gözlem için kullanılan ve her gün sabaha karşı havaya atılan meteoroloji balonuyla ilgili eğitim verildiğini belirtti.

-Arıklı: “Onların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekti. Biz işimize baktık”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasında, yeni Ercan Havaalanı’na başından beri kaşı çıkan, Ercan’ı ötekileştirmek, itibarsızlaştırmak için sistemli kampanya yürütenler olduğunu söyledi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin bilgi ve görüşleri doğrultusunda açtıkları Ercan’da birtakım eksiklik ve sıkıntılar yaşandığını farkında olduklarını ifade eden Arıklı, mobil meteoroloji cihazının çalışmayacağıyla ilgili iddialarda bulunanlar olduğunu da hatırlattı.

“Onların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekti. Biz işimize baktık…” diyen Arıklı, bugüne kadar mobil meteoroloji cihazıyla idare edildiğini, şimdi de uluslararası havaalanlarında kullanılan meteoroloji cihazının sahibi olunduğunu vurguladı.

-“Yüklenici firma sürenin sonunda ceketini alıp gidecek ve bu devasa havaalanı bizim olacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ercan, şanına yakışır bir havaalanı olmaya devam edecek. Bu havaalanı bizim havaalanımızdır, halkın malıdır. Netice itibarıyla yüklenici firma sürenin sonunda ceketini alıp gidecek ve bu devasa havaalanı bizim olacak, halkımızın olacak. Ercan’ı bu kadar ötekileştirmenin, itibarsızlaştırmanın, güvensiz olduğunu dünyaya ilan etmenin hiç kimseye faydası yok. Siyasi gerekçilerle bu havaalanını daha fazla yıpratmayalım.”

Ercan bugün yapılacak olsa 1 milyar Dolara yakın kaynak yaratılması gerektiğini belirten Erhan Arıklı, “Cebimizden 5 kuruş para çıkmadan böyle bir havaalanının sahibi olduk ve ayda 100 milyon TL civarında gelirimiz var” dedi.

-“Ercan’a sahip çıkalım”

Yüklenici firmayla sıkıntıları olduğunu, bunların konuşulduğunu belirten Arıklı, “Yüklenici firma ile problemleri bir kenara bırakalım, Ercan’a sahip çıkalım. Ercan Havaalanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1974’ten sonra ortaya çıkardığı en büyük eserdir” diye konuştu.