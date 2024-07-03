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Ercan'dan 20 bin Dolarla çıkmak istemişti... Karar verildi...

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Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 20 bin dolar bulunan Emrah Başaran hakkındaki dava dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde karara bağlandı.
Ercan'dan 20 bin Dolarla çıkmak istemişti... Karar verildi...

Yargıç Jale Ergüden huzurunda gerçekleştirilen karar duruşmasında Savcı Hasan Boşnak hazır bulundu.

Yargıç, sanığın Para ve Kambiyo Yasasına aykırı hareket suçundan yargılanarak, mahkum edildiğini söyledi. 

Ergüden, sanığın normal şartlarda ağır cezada yargılanması gerektiğini, ancak suça öngörülen cezanın 10 yıl hapis ya da bin TL para cezası olduğunu, para cezasının miktarından dolayı Başsavcılığın yetkisiyle bu tür davaların alt mahkemede görüldüğünü belirtti. Yargıç, Para ve Kambiyo Yasasında yapılacak düzenlemenin 27 Temmuz 2022 tarihinden beri Mecliste bekletildiğini, bu nedenle yüklü miktarlarda parayı beyan etmeden ülkeden çıkış yapmaya çalışan kişilere ne yazık ki sadece bin TL para cezası verilebildiğini kaydetti.

Ergüden, bu tür suçların arttığına, her gün mahkeme gündemine 4 dosya geldiğine dikkat çekti. Yargıç Ergüden, sanığın sabıkasız oluşu, özür dilediğini belirterek, yargılandığı ve mahkum edildiği davadan bin TL para cezasına çarptırılmasına ve emare olan 20 bin doların kendisine iade edilmesine emir verdi.

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