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Ercan'dan 24 bin 500 dolar ile çıkış yapmaya çalışan kadın tutuklandı

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Ercan Havalimanı'nda 24 bin 500 ABD Dolar'ı ile çıkış yapmaya çalışan Ulkar Tifan Qızı Alishova, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 24 bin 500 ABD Dolar'ı nakit para bulundurmaktan tutuklandı.
Ercan'dan 24 bin 500 dolar ile çıkış yapmaya çalışan kadın tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda 24 bin 500 ABD Dolar'ı ile çıkış yapmaya çalışan yabancı uyruklu zanlı Ulkar Tifan Qızı Alishova tutuklanarak, dün  “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı” Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Ebrar Kiriş mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda kale 12 diye bilinen X-ray cihazında KKTC'den çıkış yapacağı bir sırada beraberinde 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 24 bin 500 ABD Dolar'ı nakit para bulundurarak “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Harekette” bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve tespit edilen 24 bin 500 ABD Dolarının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının Azerbaycan’da ikamet etmekte olup KKTC de turist olarak bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde söz konusu paraları 4 farklı casinodan kumar oynayarak kazandığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, paranın casinolardan kazanılıp kazanılmadığı ile ilgili olarak kamera görüntülerinin inceleneceğini ve paranın nereden ve nasıl temin edildiğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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