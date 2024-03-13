  • BIST 8981.18
  • Altın 2238.641
  • Dolar 32.0961
  • Euro 35.1467
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Ercan'dan çıkış yaparken tutuklandılar

» »
Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken çantalarında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü tespit edilen E.O ile O.D tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Ercan'dan çıkış yaparken tutuklandılar

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede olguları aktardı. 

Polis, zanlı E.O'nun saat 12.50 sıralarında,  O.D'nin 20.50 sıralarında Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi.

Polis, farklı saatlerde tespit edilen her iki zanlının da çantasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların tutuklandığını, ele geçirilen öğütücülerin içerisindeki kalıntıların analize gönderileceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dinçyürek: Doktorluk mesleğinin doğasında yaratıcılık var13 Mart 2024 Çarşamba 15:10
  • Maliye Bakanı Berova, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı!13 Mart 2024 Çarşamba 14:14
  • Kişisel Temsilci Holguin CTP'yi ziyaret etti13 Mart 2024 Çarşamba 14:07
  • "Reçete yolsuzluğu soruşturmasında asla ve asla geri adım atmayacağım"13 Mart 2024 Çarşamba 13:48
  • Bir gecede 5 kaçak tutuklandı!13 Mart 2024 Çarşamba 13:12
  • Üç ayrı bölgede uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu13 Mart 2024 Çarşamba 13:10
  • Kafası paletleme makinesine sıkıştı... 22 yaşındaki genç yoğun bakımda13 Mart 2024 Çarşamba 13:09
  • Taşkent Şehitliği’ne TC Büyükelçiliği ve KEİ Ofisinin desteğiyle gölgelik yapıldı13 Mart 2024 Çarşamba 12:53
  • Başbakan Üstel, Ercan Havalimanında paydaşlarla bir araya geldi13 Mart 2024 Çarşamba 12:52
  • Birgül Feyzioğlu, DAÜ Rektörünü ziyaret etti...13 Mart 2024 Çarşamba 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti