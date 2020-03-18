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Ercan'dan direk Malpas Otel’de karantinaya alınacaklar

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Bu akşamdan itibaren yurtdışından ülkeye gelmesi beklenen çoğu öğrenci,  250 civarında Kıbrıslı Türk, Bakanlar Kurulu Kararı’nın yarın öğlen yürürlüğe girecek olmasına rağmen, Malpas Otel’de karantinaya alınacak.
Ercan'dan direk Malpas Otel’de karantinaya alınacaklar

Bu akşamdan itibaren yurtdışından ülkeye gelmesi beklenen çoğu öğrenci,  250 civarında Kıbrıslı Türk, Bakanlar Kurulu Kararı’nın yarın öğlen yürürlüğe girecek olmasına rağmen, Malpas Otel’de karantinaya alınacak.

14 gün sürecek karantina şu sıralarda alana gelen yolcuları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Bu akşamdan itibaren Ercan’a inen her KKTC vatandaşı karantina için hazırlanan Malpas Otel’e aktarılacak. Yolcuların karantinaya değil, evlerine gönderileceği yönündeki haberleri yalanlayan hükümet kaynakları, kesin kararın otelde karantina olduğunu bildirdi.

Türkiye’den gelen TC vatandaşları ile ilgili ev karantinası kararının da belirlenen otel ve yurtlara yönlendirilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

KHK yurtları bu karantina işlemi için düzenlenmesi bekleniyor.

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