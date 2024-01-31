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Ercan'dan ülkeye giriş yaparken tutuklandı

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Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken uyuşturucu maddeyle yakalan M.A tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Ercan'dan ülkeye giriş yaparken tutuklandı

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Ocak 2024 tarihinde saat 20.15 raddelerinde, Türkiye’den gelip Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerine Narkotik dedektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip, yapılan aramada; giymekte olduğu montunun sol iç cebi içinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mersin’de bir sokak satıcısından 7 gram olarak, 500 TL’ye aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, uyuşturucu maddeyi valizinde unuttuğunu ifade ederek, pişman olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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