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Ercan'ı yoğun günler bekliyor...4 Günde 415 Sefer!

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Ercan Havalimanı yoğun geçecek olan yeni yıl tatiline hazırlanıyor! Ercan, yeni yıl tatili süresince yüzlerce sefere ev sahipliği yapacak, binlerce yolcu ağırlayacak
Ercan'ı yoğun günler bekliyor...4 Günde 415 Sefer!

ÖZEL HABER- PELİN YÜKSELAY

Ercan Havalimanı’nda Yeni Yıl tatili yoğun günler yaşanacak. Yeni yıl tatilinin başlayacağı 29 Aralık Cuma gününden, tatilin sona ereceği 1 Ocak Pazartesi akşamına kadar Ercan Havalimanı’nda yüzlerce sefer gerçekleştirilecek, binlerce yolcu ağırlanacak!

Buna göre, bu dört gün içerisinde Ercan Devlet Havalimanı’nda 415 sefer gerçekleştirilecek. En yoğun gün, tatilin sona ereceği 1 Ocak Pazartesi olacak. 29 Aralık Cuma günü 113, 30 Aralık Cumartesi günü 103, 31 Aralık Pazar günü 70, 1 Ocak Pazartesi günü ise 129 sefer gerçekleştirilecek.

Rekor 197 seferle Türk Hava Yolları’nda!
4 Gün içerisinde gerçekleşecek olan bu 415 seferin tamı tamına 197 tanesi Türk Hava Yolları’na ait. Türk Hava Yolları’nı 176 seferle Pegasus Hava Yolları, 31 seferle FreeBird ve 6 seferle Sun Express takip ediyor.

En fazla sefer karşılıklı olarak İstanbul’la!
Bu süreç içerisinde en fazla sefer, karşılıklı olarak İstanbul’la gerçekleştirilecek. Uçaklar İstanbul’dan Ercan’a, Ercan’dan İstanbul’a tam 188 kez havalanacak. İstanbul’u 70’le Ankara, 58’le Adana 39’la İzmir, 26 ile Antalya, 10 ile Gaziantep, 6 ile Kayseri ve 4 ile  Diyarbakır takip edecek!

Yeni yıl otellere yaradı! 
Öte yandan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, yeni yıl tatili doluluk tahminlerini açıkladı. KITOB, Yeni Yıl tatili süresince beş yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranlarının yüzde 92’ye, küçük otellerin doluluk oranlarının ise yüzde 64’e ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, ortalama doluluk oranının yüzde 78 civarında olması öngörülüyor. KITOB’un yaptığı açıklamada, toplam 106 üye otelden 28’inde yeni yıl tatili süresince yüzde 100 doluluk yaşanmasının beklendiği ifade edilirken, diğer 27 tesiste doluluk oranlarının yüzde 60 ile yüzde 99 arasında gerçekleşmesi öngörüldüğü belirtildi.

KAYNAK: GUNDEM KIBRIS

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