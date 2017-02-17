 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.264
  • Altın 146,844
  • Dolar 3,6752
  • Euro 3,9135
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Ercan’la ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı

» »
Ercan’la ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi’nde Ercan’la ilgili araştırma komitesi bugünkü toplantısında da çalışmalarını sürdürdü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, “Cumhuriyet Meclisi, Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Araştırma konusunun değerlendirmesini sürdüren komite, davetlilerin de dinledi.

Komite toplantısına, dönemin Ulaştırma Bakanı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dönemin Başbakanı, CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu ve dönemin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener katıldı.

Toplantıda komite üyeleri CTP Milletvekili Tufan Erhürman, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Rumlardan saldırı olabilir, mesaiye gelin”17 Şubat 2017 Cuma 10:02
  • Tepebaşı'nda hırsızlık17 Şubat 2017 Cuma 10:00
  • Detay Gazetesi'nden dev anket!17 Şubat 2017 Cuma 09:17
  • Detay Gazetesi'nden dev anket!17 Şubat 2017 Cuma 09:15
  • Kıbrıs'ta toplantı dağıldı, liderler birbirini suçladı17 Şubat 2017 Cuma 08:34
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!17 Şubat 2017 Cuma 08:30
  • “Turizm ülkesinde yaşadığımızı fark etmeliyiz”16 Şubat 2017 Perşembe 16:50
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın TÜRK-SEN’in itirazını görüşecek16 Şubat 2017 Perşembe 16:49
  • HAZİNE-SEN hükümetten çalışma saatlarıyla ilgili taleplerde bulundu16 Şubat 2017 Perşembe 16:48
  • Cumhuriyet Meclisi ekonomi, maliye, bütçe ve plan komitesi toplandı16 Şubat 2017 Perşembe 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti