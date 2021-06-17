Ercen Devam Dedi

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2021/22 TTFF Genel kurulu internet üzerinden yapıldı.
Genel kurulda faaliyet raporu ve mali rapor oybirliği ile onaylandıktan sonra yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı.
Başkan Osman Ercen, asbaşkan İrfan Davulcular ve Mali sekreter Ozan Beliger tek aday olarak katıldıkları seçimde üyelerden onay alarak yeniden göreve seçildi.
Genel Sekreterlik görevi için ise Ali Perçin ile Murat Yakup yarıştı.
Seçim sonunda Murat Yakup genel sekreter olarak üyelerin onayını alarak tekrar göreve seçildi.
İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun 2021/22 yılı için başkanı Osman Ercen olurken yönetim kurulu ise şöyle oluştu:
Mehmet Gözde, Kemal Soyer, Elif Harani, Mehmet Nasıfoğluları, Ertan Uluçay, Serkan Poyraz, Hayri Kartal, Fikret Gönlübol ve Gülay Ermiya.
Görev paylaşımı ise ilk yönetim kurulu toplantısında gerçekleşecek.
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