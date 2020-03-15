Erçin: Teyit ettik, geçişlerde sorun yok!

Cumhurbaşkanı Danışmanı Erhan Erçin, geçiş kapılarında herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yayınlanan açıklamada Erçin, BM Kıbrıs İyi Niyet Ofisi ve gerekse Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri ile temasa geçildiğini ve kapıların Kıbrıslı Türklere açık olduğunun teyit edildiğini ifade etti.

Erhan Erçin’in açıklaması şöyle:

Yurttaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, Cumhurbaşkanlığı olarak gerek BM Kıbrıs İyi Niyet Ofisi ve gerekse Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri ile yürütülen temaslar sonucunda, geçiş kapılarının Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edeceği bilgisi birkaç kez teyit ettirilmiştir. Konuyu yakından takip etmekteyiz.