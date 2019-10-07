Erciyes: "Yavuz sondaj gemisi çalışmasına bugün başlayacak"

Yavuz sondaj gemisinin yeni çalışma noktasına yola çıkmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Twitter'da yaptığı açıklamada, yeni sondaj çalışmasına bugün başlanacağını belirtti.

Erciyes, sondajın Türkiye'nin BM'ye kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na 2012'de verdiği Resmi Gazete'de de yayımlanan ruhsat sahalarında yapılacağı bilgisini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirmişti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, 5 Ekim'de Atina'yı ziyareti sırasında Türkiye'nin doğu Akdeniz'de yaptığı aramaların yasal olmadığı ve aramaların kabul edilemez olduğu iddiasında bulunarak, "Yasal faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak için diplomatik adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuşmuştu.