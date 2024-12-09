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Erdal Abit Anı Koşusu bugün Lefke'de düzenleniyor

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Erdal Abit Anı Koşusu, bu yıl “Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile bugün Lefke bölgesinde düzenlenecek.
Erdal Abit Anı Koşusu bugün Lefke'de düzenleniyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Erdal Abit Anı Koşusu, bugün Lefke bölgesinde yapılacak.  

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Sevşen Dandana Özerce’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, etkinlik, "Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile yapılacak ve hem öğretmenleri hem de öğrencileri bir araya getirecek.

Açıklamada, etkinliğin amacının, çocukların dayanışma ruhunu güçlendirmek, özgüven ve iletişim becerilerini geliştirmek, böylece bu kazanımların eğitim-öğretim hayatlarına olumlu bir şekilde yansımasını sağlamak olduğu kaydedildi.

"Genç yaşta hayatını kaybeden öğretmen ve mücadeleci KTÖS üyesi Erdal Abit’in anısını yaşatmak" amacıyla düzenlenen bu etkinliğe, tüm bölgelerden okulların katılım sağlayabileceği belirtildi.

Etkinlik, Lefke Karadağ Stadyumunda saat 10.00’da başlayacak.

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