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Erdal Beşikçioğlu, ekranlara geri dönüyor

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Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, O3 Medya'nın Star TV için çekeceği dizide rol alacak.
Erdal Beşikçioğlu, ekranlara geri dönüyor

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, O3 Medya'nın Star TV için çekeceği dizide rol alacak.

Gain'de yayınlanan "Hamlet" dizisinde Elit İşcan ile başrolleri paylaşan Erdal Beşikçioğlu, sezon bitmeden yeni bir projeye 'evet' dedi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beşikçioğlu, Star TV'de Nisan ayında yayınlanacak bir projeyle ekrana dönecek.

Detayları saklanan dizinin yönetmen koltuğunda oturacak isim de belli oldu. Projeyi Şenol Sönmez yönetecek. Oyuncu kadrosu için çalışmaları süren dizi yakında sete çıkacak. 

Behzat Ç. geri dönüyor

Geçtiğimiz günlerde Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç efsanesi yeni oyuncularla geri döneceği duyurulmuştu.

Yazar Emrah Serbes, mayıs ayında yayınlanacak "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı yeni kitabından uyarladığı yeni hikayeleri dizi yapıyor.

Doruk Acar'ın patronu olduğu Insignia Yapım ile birlikte Emrah Serbes’in hem senarist hem de yönetmen olarak ortak yapımcı olacağı dizinin cast çalışmaları başladı.

Üç sezon olarak planlanan dizinin başrolü için görüşmeler sürerken, James Bond tarzında bir karakterin yaratıldığı yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak.

Öte yandan Behzat Ç'nin ekrana gelecek olan yeni bölümlerinde Erdal Beşikçioğlu'nun yer almayacak olması sosyal medyada büyük tepki topladı.

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