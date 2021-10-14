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Erdal Sağlam tarih verdi: Dolar tutulamayacak

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Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nda (TCMB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9.19'a yükselerek yeni zirveyi gördü.
Erdal Sağlam tarih verdi: Dolar tutulamayacak

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nda (TCMB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9.19'a yükselerek yeni zirveyi gördü.

Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, ''Piyasaların tepkisini yeterince algılayamayan, bile bile yanlış kararlar almaya devam eden bir yönetimden söz ediyoruz. O kadar gerçeklikten uzak kararlar alınıyor ki piyasalarda “yine de bir bildikleri olabilir” şüphelerinin doğmasına neden oluyor. Bu nedenle de “aslında iktidarın bilerek kurları artırdığını, böylece ihracat artışını ve cari açıkta azalmayı hedeflediği”ni yeniden tartışır hale geldik'' ifadelerine yer verdi.

‘'Kurları etkilemeyen faiz indirimi’ devam edebilir'' başlıklı yazı kaleme alan Sağlam, şu değerlendirmelerde bulundu:

ERKEN SEÇİM

''Bir banka genel müdürünün iki hafta önce bir TV kanalındaki söyleşisinde, “Kur artınca ihracat büyürken ithalat azalacak, ithalat yerine yerli üretim ikame edilecek, ülkenin döviz ihtiyacı azalacak, bu da bir süre sonra enflasyonu aşağı çekecek” türünden bir plandan söz etmesi, piyasalarda “Bizim bilmediğimiz bir plan mı var” sorularına neden oluyor. Kimse böyle bir ihtimali tartışmaktan kendini alamazken, böyle bir plan olsa bile söylenen hedeflerin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını bile göz ardı edip tartışmaya devam ediyoruz.

Sonra da buradan yola çıkarak, bir seçim ihtimalinin ne kadar yakın olduğunu, eriyen AKP oylarının aşırı büyüme ile yeniden kazanılması niyeti olup olmadığını, ne zaman seçim olursa ekonomide nelerin bizi beklediğini konuşuyoruz. Tabii ki buna seçimin olup olmayacağı, seçim olursa AKP’nin iktidarı bırakıp bırakmayacağını da eklemeden edemiyoruz.''

TARİH VERDİ

''Piyasalardaki herkes, 21 Ekim’de toplanacak Para Politikası Kurulu’ndan faiz indirim kararı çıkması halinde, kurların tutulamayacağını, yeniden hızlı çıkışa geçeceğini görüyor. Ancak buna rağmen hiçbir piyasa oyuncusu çıkıp da “Durum çok kötü, bu ay faiz indirimine ara verirler” diyemiyor.

Geçen ay da benzer bir durum vardı ve faiz indirim sinyallerine rağmen, “Yapamazlar” denildi. Piyasadaki indirim beklentisi neredeyse sıfırdı. Anketlere katılan yaklaşık 20 piyasa oyuncusundan sadece biri indirim tahmini yapmıştı.

Önümüzdeki hafta yine anketler yapılacak, aynı piyasa oyuncularına beklentileri sorulacak. Bu kez faiz indirimi ihtimalinin daha yüksek çıkacağını tahmin ediyorum. Hâlâ “Gereken yapılır” demeye devam eden piyasacılar kaldıysa, yine “olmaz” diyeceklerdir.''

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